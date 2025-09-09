Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая

Ночью 9 сентября в Запорожской области прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских беспилотников, в Запорожье в результате атаки возник пожар.

Источник: начальник ОВА Запорожской области Иван Федоров

Детали: После полуночи Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Запорожской области западным курсом.

Федоров в 00:48 сообщил о взрывах в Запорожской области.

Впоследствии он добавил, что россияне атаковали Запорожье БпЛА.

фото: ГСЧС

фото: ЗОВА

По его предварительным данным, в результате вражеского удара горит частный дом.

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки получила ранения 66-летняя женщина.