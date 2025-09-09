Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
Вторник, 9 сентября 2025, 02:14
Ночью 9 сентября в Запорожской области прогремели взрывы на фоне угрозы вражеских беспилотников, в Запорожье в результате атаки возник пожар.
Источник: начальник ОВА Запорожской области Иван Федоров
Детали: После полуночи Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Запорожской области западным курсом.
Федоров в 00:48 сообщил о взрывах в Запорожской области.
Впоследствии он добавил, что россияне атаковали Запорожье БпЛА.
По его предварительным данным, в результате вражеского удара горит частный дом.
Обновлено: Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки получила ранения 66-летняя женщина.