США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT

По данным издания The Financial Times, США сообщили странам Европы о том, что отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана.

Источник: FT со ссылкой на источники

Детали: В публикации сообщается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации предыдущего президента Джо Байдена, которые имели целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредной информации со стороны указанных стран.

Меморандумы были частью инициативы, возглавляемой Глобальным центром взаимодействия (GEC), агентством Государственного департамента, которое боролось с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.

Джеймс Рубин, который до декабря возглавлял центр, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

Прямая речь Рубина: "Информационная война является реальностью нашего времени, а искусственный интеллект только увеличит риски, связанные с ней".

Детали: По оценкам Рубина, в течение прошлого года около 22 стран Европы и Африки подписали соглашения с США. Они стали частью программы администрации Байдена по противодействию манипуляциям иностранных государств, которая имела целью сформировать общее понимание угрозы и сотрудничать со странами-партнерами над совместным ответом.

