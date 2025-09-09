Трамп отреагировал на гибель украинки в США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на гибель беженки из Украины, отметив, что ее "кровь на руках демократов".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я посмотрел ужасное видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, чтобы избежать последствий жестокой войны в Украине, и невинно ехала на метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший".

Детали: В посте Трамп отметил, что нападавший – это "известный преступник", которого задерживали и отпускали 14 раз.

Прямая речь Трампа: "Какого черта он ездил на поездах и ходил по улицам? Таких преступников следует сажать в тюрьму".

Детали: По словам Трампа, "было видно, как кровь этой невинной буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь – на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму".

В связи с этим Трамп заявил, что Северная Каролина, как и каждый другой штат, нуждается в законе и порядке. Он подчеркнул, что только республиканцы могут обеспечить это, и призвал голосовать за кандидата от республиканцев в Сенат в Северной Каролине.