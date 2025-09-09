Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп отреагировал на гибель украинки в США

Ольга ГлущенкоВторник, 9 сентября 2025, 03:34
Трамп отреагировал на гибель украинки в США
Дональд Трамп, фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп отреагировал на гибель беженки из Украины, отметив, что ее "кровь на руках демократов".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я посмотрел ужасное видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, чтобы избежать последствий жестокой войны в Украине, и невинно ехала на метро в Шарлотте, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший".

Реклама:

Детали: В посте Трамп отметил, что нападавший – это "известный преступник", которого задерживали и отпускали 14 раз.

Прямая речь Трампа: "Какого черта он ездил на поездах и ходил по улицам? Таких преступников следует сажать в тюрьму".

Детали: По словам Трампа, "было видно, как кровь этой невинной буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь – на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму".

РЕКЛАМА:

В связи с этим Трамп заявил, что Северная Каролина, как и каждый другой штат, нуждается в законе и порядке. Он подчеркнул, что только республиканцы могут обеспечить это, и призвал голосовать за кандидата от республиканцев в Сенат в Северной Каролине.

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
В Румынии продолжается спасательная операция 23-летних украинцев, которые заблудились в горах
Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
Польша фиксирует рост притока мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет
В Виннице суд отправил под стражу 23-летнего учителя, которого подозревают в убийстве двух учеников
Все новости...
США
Делегация ЕС полетит в США обсудить совместные санкции против России – СМИ
В США обитает самый большой питон в мире: какова его длина
Зеленский о "наглых" ударах РФ: Рассчитываем на сильную реакцию Америки
Последние новости
23:44
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
23:36
В Украине поймали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
23:25
"Страница, которую мы пролистали и должны забыть": интервью с новым руководителем Молодого театра
23:23
За день от атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек
23:14
Европейским авиалиниям грозят длительные сбои из-за дронов РФ
23:00
Франция отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши
22:56
футболКоррупция процветает, а новые идеи никому не нужны: Кравец объяснил уход из "Динамо"
22:52
Конфиденциальность или жизнь? OpenAI хочет сообщать властям о суицидальных намерениях пользователей ChatGPT
22:45
В Черкассах мужчина ударил топором военнослужащего ТЦК: нападавшего задержали
22:35
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: