Силы обороны на Покровском и Новопавловском направлениях отразили более сотни атак за сутки

За прошедшие сутки на фронте произошло 195 боевых столкновений, наиболее тяжелой ситуация остается на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно ГШ: "Вчера (8 сентября – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил 5 ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5 516 дронов-камикадзе и осуществлено 4 989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 – из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении было 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 9 раз. Силы обороны отразили штурмовые действия в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодези, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголового.

На Северском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 4 боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении захватчики осуществили 9 атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шаховое, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономичного, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Снежное, Комышуваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили 4 атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 5 пунктов управления и одну артиллерийскую систему оккупантов.