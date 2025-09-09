Все разделы
В Белгородской области РФ после атаки БпЛА горела нефтебаза

Ирина БалачукВторник, 9 сентября 2025, 09:33
В Белгородской области РФ после атаки БпЛА горела нефтебаза
Фото иллюстративное из Telegram МЧС РФ

В поселке Прохоровка Белгородской области России бушевал пожар на нефтебазе, перед этим губернатор сообщил об атаке БпЛА.

Источник: губернатор региона Вячеслав Гладков, российское Минобороны в Telegram

Прямая речь чиновника: "Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров".

Детали: Гладков не связал пожар с атакой и ничего не написал о масштабе повреждений.

Однако отметил, что для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекали пожарные поезда.

Российское Минобороны сообщило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БпЛА над несколькими регионами РФ. 7 дронов якобы сбили над Белгородской областью, 3 – над Курской, 2 – над Краснодарским краем, по 1 – над Тамбовской и Воронежской областями. Кроме того, 15 БпЛА якобы уничтожили над акваторией Черного моря и 2 – над временно оккупированным Крымом.

Росcиябеспилотникипожар
