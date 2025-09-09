Все разделы
Венгрия и Словакия хотят снять санкции с шестерых российских бизнесменов

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоВторник, 9 сентября 2025, 10:18
Венгрия и Словакия хотят снять санкции с шестерых российских бизнесменов

Два государства ЕС – Венгрия и Словакия – могут не поддержать продление части индивидуальных санкций, срок продления которых истекает 15 сентября, если из этого списка не будут исключены шесть российских бизнесменов.

Источник: несколько дипломатов из ведущих стран ЕС, имеющих отношение к переговорам, в комментарии корреспонденту "Европейской правды"

Детали: Венгрия и Словакия снова требуют исключить из индивидуального санкционного списка ЕС нескольких граждан России – иначе они угрожают не поддержать продолжение всех индивидуальных санкций.

"Речь идет об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Венгрия и Словакия настаивают на отмене этих мер в отношении шести человек, российских бизнесменов", – сообщил "ЕвроПравде" один из собеседников.

Он напомнил, что часть этих санкций должна быть продлена до 15 сентября 2025 года (продлеваются каждые полгода) – иначе они будут автоматически отменены против всех, кто есть в списке.

Еще один дипломат добавил, что "Венгрия требует исключить из санкционного списка четырех россиян, а Словакия – двух".

Дипломат не сообщил, какие именно фамилии российских бизнесменов звучат во время переговоров, но уточнил, что "некоторые имена те же, что и в прошлый раз".

Как сообщала "Европейская правда", 14 марта 2025 года из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожал тогда выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

О том, как Венгрия шантажировала ЕС относительно продления санкций полгода назад, читайте в материале Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.

