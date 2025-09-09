Все разделы
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоВторник, 9 сентября 2025, 10:30
Рамштайн в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
Писториус, Умеров и Хили. Фото Getty Images

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 9 сентября, пройдет в онлайн-режиме: лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: "Заседание состоится в виртуальном формате. Министр Джон Хили, министр Борис Писториус, министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будут присутствовать лично", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

По его словам, начало заседания "Рамштайна" в Лондоне запланировано на 17:15 вторника по киевскому времени.

Предыстория:

Рамштайнпомощь Украиневойна
