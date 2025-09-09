"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
Вторник, 9 сентября 2025, 10:30
Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 9 сентября, пройдет в онлайн-режиме: лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании
Детали: "Заседание состоится в виртуальном формате. Министр Джон Хили, министр Борис Писториус, министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будут присутствовать лично", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".
По его словам, начало заседания "Рамштайна" в Лондоне запланировано на 17:15 вторника по киевскому времени.
Предыстория:
- Генсек НАТО Марк Рютте 9 сентября будет находиться с визитом в Великобритании, где в том числе примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной также как формат "Рамштайн".
- Напомним, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.
- После смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.