"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 9 сентября, пройдет в онлайн-режиме: лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: "Заседание состоится в виртуальном формате. Министр Джон Хили, министр Борис Писториус, министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будут присутствовать лично", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

По его словам, начало заседания "Рамштайна" в Лондоне запланировано на 17:15 вторника по киевскому времени.

Предыстория: