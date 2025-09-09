Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 9 сентября 2025, 11:00
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
фото: Getty Images

В Нидерландах города заявляют, что уже не имеют ресурсов для приема дополнительных украинцев, которые хотят оформить в стране временную защиту.

Источник: NOS, "Европейская правда"

Детали: В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов VNG заявили о "критической ситуации" с ресурсами для приема новых беженцев, в частности украинцев, и призвали правительство отреагировать.

Реклама:

По их статистике, в страну еженедельно прибывает около 300 новых граждан Украины, а почти все доступные варианты для их расселения уже заняты. Как отмечают, это преимущественно женщины с детьми, но бывают и мужчины, которые "знают, что здесь есть работа".

В Утрехте говорят, что недавно впервые вынуждены были отказать в регистрации украинцам. Также там заявляют, что из-за недостатка финансирования, вероятно, будут вынуждены закрывать существующие центры размещения.

Центры для размещения, где селят украинцев, часто не являются муниципальной собственностью – за них платят аренду. Расширять сеть также непросто из-за того, что перед переоборудованием под центры бывших офисных помещений часто требуют финансовых гарантий.

РЕКЛАМА:

В городе Дордрехт, пригороде Роттердама, говорят, что регулярно вынуждены отказывать в приеме новым людям, а также не знают, что делать с половиной уже поселенных украинцев – в феврале арендный контракт заканчивается и здание изменит целевое назначение, а нового варианта пока не нашли.

В то же время юридически муниципалитетам не разрешается отказывать в поселении людям, которые к ним обращаются. В Гронингене уже есть прецедент, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде и выиграли, город подал апелляцию.

Муниципалитеты хотят от правительства "долгосрочного плана и дополнительного финансирования".

В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают проблему и отметили, что думают над вариантами решения. В будущем допускают вариант соплаты за жилье, если прибывшие украинцы имеют доход.

Нидерланды – на четвертом месте в ЕС по количеству принятых украинцев на душу населения, после Чехии, Польши и Германии.

Напомним, правительство Польши подготовило новый проект о помощи украинцам после вето президента Навроцкого.

Лидер чешских популистов хочет пересмотреть разрешение на проживание всех украинцев.

НидерландыбеженцыУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Нидерланды
Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Ferrari: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах
Ферстаппен принимает в гостях: легендарная трасса Зандворт, где состоится Гран-при Нидерландов
Болиды меньше, двигатели гибриднее: что готовит новый регламент Формулы-1
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: