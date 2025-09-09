Россияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 24 человека

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям. В настоящее время известно о 24 погибших и 19 раненых.

Источник: глава государства в соцсетях, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, руководитель Укрпочты Игорь Смилянский в Facebook глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавали пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших.

Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцатки. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть".

Детали: По данным Донецкой ОВА, по состоянию на 12:30, по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранено в Яровой.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский сообщил также, что ранена их сотрудница. По его словам, согласована процедура выплаты пенсий в прифронтовой зоне, чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами.

Прямая речь Смилянского: "Начальница нашего отделения Юля получила ранение. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет – она уже в больнице.

С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты".

Обновлено. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара россиян по Яровой на данный момент известно о 23 погибших, еще 18 человек были ранены.

По его словам, начинается процесс идентификации с использованием мобильной ДНК-лаборатории ANDE. Работает штаб полиции для обращений родственников.

Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых из мобильных стабпунктов в больницы.

Он также отметил, что после удара полиция получила обращение об эвакуации жителей Яровой. "Белые ангелы" уже вывезли 8 человек, среди них и 7-летняя девочка. Всего 9 сентября из этого района эвакуировано 22 человека.

По данным ГСЧС, уже известно о 24 погибших и 19 раненых. На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского обстрела.

Справка: Яровая находится в 7-8 км от линии боевого столкновения.