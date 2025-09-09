Все разделы
Глава Rheinmetall: Украина до конца года начнет получать антидроновые системы Skyranger

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 9 сентября 2025, 13:49
Глава Rheinmetall: Украина до конца года начнет получать антидроновые системы Skyranger
Мобильная антидронная система Skyranger, фото: wikipedia

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall изготовит для Украины мобильные антидроновые системы Skyranger, поставки должны начаться еще в этом году. Системы Skyranger можно устанавливать на различные шасси, например танки Leopard.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Паппергера ZDF

Детали: Паппергер сообщил, что уже до конца этого года Украина начнет получать мобильные системы защиты от беспилотников Skyranger. Он анонсировал подписание соответствующего контракта на сотни миллионов евро в эту среду, 10 сентября, на ярмарке ОПК в Лондоне.

Прямая речь: "Каждая система может покрывать площадь 4х4 километра, обеспечивая возможность действовать без угрозы БПЛА. Под этим я имею в виду, что все беспилотники будут уничтожены".

Что предшествовало:

Читайте также: Перевооружение вместе с Европой: как Украина привлекает западные инвестиции в "оборонку"

