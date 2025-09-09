Все разделы
Станислав ПогориловВторник, 9 сентября 2025, 17:29
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Удар Израиля по столице Катара фото из соцсетей

Аармия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным источников CNN, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

Источник: CNN, BBC, Israel Defense Forces в Telegram

Детали: В армии обороны Израиля подтвердили удар "по высшему руководству террористической организации ХАМАС". Там отметили, что на протяжении многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями организации, несут ответственность за жестокую резню 7 октября и организовывали и руководили войной против Государства Израиль.

"Перед ударом были приняты меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и дополнительной разведки", - говорится в сообщении.

Спикер Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари назвал удар "трусливым" и "преступным нападением", что является "откровенным нарушением международного права и норм".

"Решительно осуждая это нападение, Государство Катар подчеркивает, что не потерпит такого безрассудного и безответственного поведения Израиля", - заявил Аль-Ансари в эфире X.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтвердил CNN, что переговорщики группировки стали мишенью в Дохе, где проходили консультации по предложению США о прекращении огня и освобождении заложников.

По информации израильского 12-го канала, Трамп дал "зеленый свет" на проведение операции.

