Министр обороны Германии анонсировал программу на 300 млн евро для закупки украинских дронов

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин совместно с украинскими производителями начинает проект по закупке дальнобойных дронов стоимостью 300 миллионов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне

Детали: Писториус заявил, что Германия расширяет возможности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.

Он анонсировал новую инициативу "глубоких ударов", которая "усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины".

"В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться", – пояснил он.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России и помогает ей обрести позицию силы.

