Министр обороны Германии анонсировал программу на 300 млн евро для закупки украинских дронов
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин совместно с украинскими производителями начинает проект по закупке дальнобойных дронов стоимостью 300 миллионов евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне
Детали: Писториус заявил, что Германия расширяет возможности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.
Он анонсировал новую инициативу "глубоких ударов", которая "усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины".
"В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться", – пояснил он.
Глава Минобороны Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России и помогает ей обрести позицию силы.
Напомним:
- Также он заявил, что Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину.
- А министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.