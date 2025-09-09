Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Германии анонсировал программу на 300 млн евро для закупки украинских дронов

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 18:55
Министр обороны Германии анонсировал программу на 300 млн евро для закупки украинских дронов
Иллюстративное фото: Getty Images

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин совместно с украинскими производителями начинает проект по закупке дальнобойных дронов стоимостью 300 миллионов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне

Детали: Писториус заявил, что Германия расширяет возможности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.

Реклама:

Он анонсировал новую инициативу "глубоких ударов", которая "усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины".

"В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться", – пояснил он.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России и помогает ей обрести позицию силы.

РЕКЛАМА:

Напомним:

Германиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь
видео, обновлено от 22:11В США убили известного подкастера и сторонника Трампа
Зеленский упрекнул мир за мягкую реакцию на вторжение дронов РФ в Польшу: Действий – пока дефицит
Люди бесплатно строили фортификации для Полтавской ОВА ради бронирования – нардеп
фото, видеоУбийство школьников на Винниччине: полиция нашла нож, проверяет версию конфликта с учителем
Трамп отреагировал на залет дронов РФ в Польшу: "Началось!"
Все новости...
Германия
Писториус: Германия уже передала Украине первые пусковые установки из двух систем Patriot
Глава Rheinmetall: Украина до конца года начнет получать антидроновые системы Skyranger
"Ты решил в пользу королевы": как азербайджанский арбитр стал легендой чемпионатов мира
Последние новости
03:14
ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы
02:22
Российские дроны ударили по учебному заведению в Сумах: есть разрушения и пожары
01:28
Швеция срочно отправит в Польшу дополнительные средства ПВО и самолеты – Косиняк-Камыш
01:00
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь
00:21
Очередная стрельба в школе в США: трое учеников в критическом состоянии
23:59
Новости экономики: новые санкции Украины против РФ, атаки на "Укрпочту" и энергообъект
23:57
Беларусь передавала Польше данные о движении беспилотников ночью, там назвали это "полезным"
23:56
боксБогачук – Адамс: все о бое украинца
23:50
Jaguar Land Rover сообщила об утечке данных в результате кибератаки
23:49
видео, обновлено от 22:11В США убили известного подкастера и сторонника Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: