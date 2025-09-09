Все разделы
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"

Татьяна ОлейникВторник, 9 сентября 2025, 20:07
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании Рамштайн
фото из соцсетей Шмыгаля

Состоялось 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Источник: министр обороны Украины Денис Шмыгаль

Детали: Шмыгаль отметил, что для Украины критически важно активно реализовать такие инициативы:

  • PURL - нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений;
  • Шесть миллиардов долларов на производство дронов: перехватчиков для защиты нашей экономики и гражданского населения; FPV, чтобы удерживать фронт; ударных дронов для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.
  • Заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины.
  • Дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос насущный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух зенитно-ракетных комплексов "Patriot" PAC-3.
  • Санкции и конфискация замороженных российских активов. Экономическое давление должно усиливаться, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны.

Рамштайн
