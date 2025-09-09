Сибига поговорил с Сийярто об агрессии РФ и движении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что во вторник провел телефонные переговоры с венгерским визави Петером Сийярто.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба украинского МИД

Детали: По словам Сибиги, во время переговоров он рассказал венгерскому министру об эскалации террора со стороны России и "подтвердил приверженность Украины мирным усилиям".

Главы МИД также обсудили предстоящий визит вице-премьера Тараса Качки в Будапешт "и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией", говорится в сообщении.

"С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения", – добавил Сибига.

Он сказал, что в беседе с главой МИД Венгрии подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в переговорах о вступлении в ЕС и "обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами".

Отдельно глава МИД Украины приветствовал заключение Венгрией 10-летнего соглашения с Shell о поставках газа "как важный шаг к укреплению энергетической безопасности нашего региона и всей Европы".

"Безопасность Украины и Европы неделима, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", – сказал Сибига.

В последние дни главы МИД Украины и Венгрии обменялись острыми выпадами из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" и перспектив членства Киева в ЕС.

После этого министр иностранных дел Украины призвал венгерского коллегу лично поговорить вместо споров в соцсетях.