Кто наживается на «Одесском припортовом заводе»

Государственный "Одесский припортовый завод" – украинский промышленный гигант по производству минеральных удобрений.

Более 20 лет государство пытается его продать. Однако приватизация всегда срывается в последний момент. Не потому ли, что ОПЗ используют высшие должностные лица как некую "дойную корову", а его продажа им просто невыгодна?

О том, кто наживается на этом госпредприятии после Революции достоинства, – в расследовании программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый".