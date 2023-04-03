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Культура всего

Деоккупация Крыма глазами крымскотатарской молодежи

Константин Дорошенко — Понедельник, 3 апреля 2023, 15:27

Деокупація Криму з надії та прагнення перетворюється на реальність близького майбутнього. Яким представники кримськотатарської молоді бачать цей процес, його виклики та роботу, що доведеться провести на поверненому Україні півострові заради його демілітаризації, відновлення правопорядку й розвитку громадянського суспільства? Яку роль матиме тут культура?

З художником Халілом Дервішем, співзасновником кураторської платформи «Re:commute» та ГО “Q-hub” і головою правління проєктно-освітньої платформи “Q-hub” Емілем Ібрагімовим розмірковуємо про Крим як цивілізаційний місток між культурою Заходу та Сходу, про протестний рух на півострові та репресії окупаційної влади, про акцію вуличного художника Богдана Зізи в Євпаторії.

Розуміючи особливе значення збереження та відродження традицій кримськотатарського народу як такого, що зазнав геноциду, представники “Q-hub” наголошують на необхідності просування в Криму сучасної культури в усіх її проявах і медіумах, щоб молодь відчувала себе частиною європейського демократичного світу.

В оформленні використано роботу Халіла Дервіша з циклу "Деокупація".

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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