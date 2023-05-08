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Культура всего

Десять лет цензурному скандалу в Художественном Арсенале

Константин Дорошенко — Понедельник, 8 мая 2023, 16:51

25 липня 2013 року за рішенням тодішньої директорки Мистецького Арсеналу Наталії Заболотної було зафарбовано стінопис Володимира Кузнецова "Коліївщина: Страшний суд". Робота мала демонструватися на вистаці "Велике і величне" на честь 1025-річчя Хрещення Русі. Художник символічно зобразив скоробагатьків, корумпованих силовиків та лицемірних церковних сановників в адському котлі. Тоді відкриття виставки відвідало керівництво УПЦ Московського патріархату, дратувати яке не хотіли в Мистецькому Арсеналі.

Представники художньої спільноти відреагували на цей прояв цензури, забороненої українським законодавством, демонстрацією протесту і проголошенням бойкоту інституції, Володимир Кузнецов подав на Мистецький Арсенал позов до суду. УП тоді слідкувала за розвитком подій.

10 років потому робота Володимира Кузнецова виглядає пророчою. В Україні відбуваються гучні антикорупційні процеси, арештовуються активи сумнівних мільярдерів, Києво-Печерська лавра повертається у володіння держави, тобто - всіх громадян, сановниками УПЦ МП, що сіяли ворожнечу в країні, займаються СБУ і суди.

Володимир Кузнецов розповідає про свої передбачення і розчарування за ці 10 років, про розвиток судової справи, ситуації із бойкотом Мистецького Арсеналу і велику несподіванку від нового керівництва інституції. Про художню групу Р.Е.П., одним із засновників та ідеологів котрої він був, про свою практику роботи із вишивкою та взаємодію з дітьми в проєкті стінописів в укриттях в час гарячої фази російської війни проти України. А також про волонтерський проєкт "Борщ для ЗСУ".

Основу майбутнього українського мистецтва й суспільства Володимир Кузнецов бачить так: "Це практики співпраці і великий волонтерський рух".

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Десять лет цензурному скандалу в Художественном Арсенале
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