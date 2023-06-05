Кинофестиваль "Миколайчук OPEN" становится международным

2-й фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN" відбудеться в Чернівцях 15-20 червня, тепер вже - як міжнародний. Його співорганізатор, сценарист та продюсер Олексій Гладушевський розкриває секрети програми форуму. Про фільм-відкриття фестивалю "Я, Ніна", розповідає його режисерка, письменниця та співачка Марися Нікітюк.

Говоримо про особливість Чернівців, європейські традиції культурного життя міста та Центр Миколайчука, як місце культурних активностей, про премію Олеся Ульяненка та його принцип "нонконформістської життєвої позиції", про вакуум, у котрому може опинитися українське кіно 2025 року. Про стигматизацію теми страждань та хвороб, зокрема раку, в західній культурі та Дем’єна Герста, котрий повернув смерть у глобальне мистецтво. Про європейський запит на українське страждання в сучасних художніх творах. Про право на вразливість в житті та творчості.

"Дивитись правді у вічі страшно, але необхідно. Якщо на тебе летить кулак і ти затуляєш очі - ти точно отримаєш по обличчю", - говорить Марися Нікітюк.

Олексій Гладушевський розмірковує про подолання екзотизації Східної Європи, право на формулювання сенсів на загальнолюдському, а не локальному рівні, про важливість призми естетики в кіномистецтві та другий випадок в українському кіно, коли актор буде повністю оголеним протягом усього фільму.