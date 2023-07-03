Идиш - язык и культура Украины

З часів Хозарського каганату та Київської Руси євреї - серед народів, що мешкають на теренах України. Їдиш - мова, котру ще сто років тому розуміли в українських містах та містечках. Україна - батьківщина письменників, що зробили їдиш мовою світової літератури - Шолом-Алейхема та Шмуеля Йосефа Агнона, нобеліата з літератури 1966 року. Голокост наніс непоправних втрат українській культурній екосистемі, знищивши мільйони євреїв. Велика кількість тих, хто вижив, репатріювалися до Ізраїлю або виїхали до США та Німеччини. Але сьогодні пісні на їдиш знову звучать у Києві.

Дует "The Alibi Sisters" почав працювати над музичною програмою на їдиш до повномасштабного російського вторгнення. Разом з українськими піснями співачки представили її минулого року в європейських містах. Київська прем’єра відбулася нещодавно в межах благодійного проєкту "На шапку" - щотижня на запрошення радіоведучої та співачки Соні Сотник українські артисти виступають, збираючи гроші для фонду "Свої". Він, зокрема, фінансує кісткові імпланти для наших ветеранів.

Зі співачкою Анною Завальською та композитором і музичним продюсером Дмитром Саратським говоримо про цей концерт і програму, що повертає додому їдишську мову та музику, як скарб культурного різнобарв’я України. Про взаємні впливи та непрості стосунки українців та євреїв в історії, про скоєні в минулому злочини та важливість каяття, про клезмерську музичну традицію та хасидські нігуни, про київське коріння легендарних співачок сестер Беррі, про державний російський антисемітизм царського та радянського часів. Торкаємося легенд про спілкування батька хасидизму Баал Шем Това з гуцульським героєм-опришком Олексою Довбушем, діяльності Пінкуса Фаліка, продюсера перших виступів Софії Ротару й ансамблю "Смерічка" з його солістами Назарієм Яремчуком та Василем Зінкевичем, унікальності та вразливості культурної спадщини караїмів та кримчаків.

Слухачів очікує музичний подарунок - загальновідома пісня, суголосна випробуванням, котрі сьогодні проходять тисячі українців. Вона звучатиме на їдиш - мовою, котрою її було створено.