COVID-19 сработал как аудит: Какой будет медицина после карантина?

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: жодна з країн виявилась не готовою до епідемії. Єдине, що ступінь цієї непідготовленості була у всіх різна. Тому, постає важливе питання: як саме може змінитися медицина після карантину?

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Катериною Булавіновою – лікаркою-інфекціонисткою, експрткою з вакцинації та експрткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Anchor, Overcast, Spotify.

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

Як саме мають змінитись медичні системи та що саме вони мають забезпечити зараз?

Чи можуть технології запобігати розповсюдженню вірусів та інфекцій?

Які звички після коронавірусу залишаться з нами ще на довго?

Що змінить вакцина від коронавірусу?

Як зміниться система медичної науки в Україні та світі?

Чи зможе Україна виготовляти вакцини від коронавірусу?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.