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Ок и шо?

Все цвета карантина, Кравчук в ТКГ и дополнительные выходные

Андрей Андрушкив — Воскресенье, 9 августа 2020, 15:51

Це вже сьомий епізод подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

В період відпусток українська влада не є особливо активною в ухваленні рішень, але все ж президент і Уряд своїми ініціативами дали змогу опублікувати новий епізод подкасту.

Цього разу Кабмін продовжував карантин і ділив країну на чотири карантинні зони, а президент змінював одного свого попередника на іншого у якості представника України в Тристоронній контактній групі у Мінську та хотів ініціювати обговорення запровадження в країні додаткових святкових днів.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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