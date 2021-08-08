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Українські 90-ті

Забрать все: Как Украину лишили ядерного оружия?

Федор Попадюк, Роман Романюк, Михаил Кригель, Анна Хивренко — Воскресенье, 8 августа 2021, 08:20

5 грудня 1994 року на сцені зали "Барток" будапештського готелю Novotel президенти України, США, Росії та прем'єр-міністр Великобританії підписали документ, суперечки щодо якого не вщухають досі.

Зрада — переконані одні. Неминучість — наполягають інші. Одна з трьох головних помилок за весь час незалежності України — вважає Леонід Кучма, чий підпис стоїть під Будапештським меморандумом.

У наступних двох епізодах ми реконструюємо історію ядерного роззброєння країни. У першій частині ми згадаємо, скільки ядерної зброї було на території України, чому в Декларації про незалежність з'явився пункт про без'ядерний статус, чи могли США дозволити Україні лишити ядерну зброю та як Росія вивозила тактичну ядерну зброю через український кордон.

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Велика подяка Центральному державному кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали, а також Ярославу Кендзьору за надані архівні відео.

Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту "Розпад Радянського Союзу – Усна історія незалежної України" (http://oralhistory.org.ua/) створений за підтримки Українського Католицького Університету.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Українські 90-ті":

Над подкастом працювали: 

Федір Попадюк, Роман Романюк, Михайло Кригель, Анна Хівренко. 

Звукорежисер: Євген Клімук

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Українські 90-ті

Новий подкаст "Української правди" про перші роки Незалежної України та буремні дев'яності роки.

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Забрать все: Как Украину лишили ядерного оружия?
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