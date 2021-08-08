Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Українські 90-ті

Забрать все: Как Украину лишили ядерного оружия?

Федор Попадюк, Роман Романюк, Михаил Кригель, Анна Хивренко — Воскресенье, 8 августа 2021, 08:20

5 грудня 1994 року на сцені зали "Барток" будапештського готелю Novotel президенти України, США, Росії та прем'єр-міністр Великобританії підписали документ, суперечки щодо якого не вщухають досі.

Зрада — переконані одні. Неминучість — наполягають інші. Одна з трьох головних помилок за весь час незалежності України — вважає Леонід Кучма, чий підпис стоїть під Будапештським меморандумом.

У наступних двох епізодах ми реконструюємо історію ядерного роззброєння країни. У першій частині ми згадаємо, скільки ядерної зброї було на території України, чому в Декларації про незалежність з'явився пункт про без'ядерний статус, чи могли США дозволити Україні лишити ядерну зброю та як Росія вивозила тактичну ядерну зброю через український кордон.

Для підготовки цього епізоду ми спілкувалися з першим президентом України Леонідом Кравчуком, колишнім першим заступником міністра закордонних справ України Олександром Чалим, генерал-майором запасу Миколою Філатовим, колишнім міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрієм Костенком, науковою співробітницею проєкту з атомної/міжнародної безпеки у Белферському центрі науки та міжнародних стосунків при Гарвардському інституті державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Мар’яною Буджерин.

Також ми використовували фрагменти інтерв'ю з першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком та колишнім дипломатом Володимиром Василенком.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у: Apple Podcasts Google Podcasts | Spotify | Soundcloud

Велика подяка Центральному державному кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали, а також Ярославу Кендзьору за надані архівні відео.

Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту "Розпад Радянського Союзу – Усна історія незалежної України" (http://oralhistory.org.ua/) створений за підтримки Українського Католицького Університету.

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

Слухайте також інші епізоди подкасту "Українські 90-ті":

Над подкастом працювали: 

Федір Попадюк, Роман Романюк, Михайло Кригель, Анна Хівренко. 

Звукорежисер: Євген Клімук

Українські 90-ті

Новий подкаст "Української правди" про перші роки Незалежної України та буремні дев'яності роки.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та Soundcloud

Реклама:
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
8 июля 2023, 10:22 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
4 июля 2023, 15:10 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов