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Хроніки економіки

Повышать или понижать? Дебаты по теме налогов в Украине на второй год войны

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 2 февраля 2023, 18:55

В Офісі президента не відмовляються від ідеї провести радикальну податкову реформу і думають заборонити українцям купувати алкоголь та тютюн за готівку. 

Натомість у МВФ навпаки очікують від України підвищення податків до довоєнного рівня.

Зміни до податкової системи знову на порядку денному в української влади. Проте якими вони будуть? 

Ми зібрали основні аргументи за зниження та за підвищення податків в Україні під час війни та розібрали для вас тему податкової реформи у форматі дебатів.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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