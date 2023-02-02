Повышать или понижать? Дебаты по теме налогов в Украине на второй год войны
В Офісі президента не відмовляються від ідеї провести радикальну податкову реформу і думають заборонити українцям купувати алкоголь та тютюн за готівку.
Натомість у МВФ навпаки очікують від України підвищення податків до довоєнного рівня.
Зміни до податкової системи знову на порядку денному в української влади. Проте якими вони будуть?
Ми зібрали основні аргументи за зниження та за підвищення податків в Україні під час війни та розібрали для вас тему податкової реформи у форматі дебатів.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.