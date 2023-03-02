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Хроніки економіки

Заминированные поля: как их возвращают к жизни и хватит ли нам хлеба?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 2 марта 2023, 17:14

Весна традиційно асоціюється з початком польових робіт. Однак цього року сівба пройде далеко не на всій неокупованій частині території України. Усе через замінування полів.

Мінне забруднення стало одним з найбільших викликів для українських аграріїв, а на повне розмінування української землі можуть піти десятки років та мільйони доларів. Це безумовно вплине на український аграрний сектор та економіку України в цілому. 

Хто займається розмінуванням уражених війною територій і скільки це коштує? Як агробізнес справляється з розмінуванням та з якими ще проблемами українські аграрії увійшли у 2023 рік?

Ми поговорили з журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошниченком та генеральним директором агрокомпанії ІМК Алексом Ліссітсою, аби дати відповіді на ці питання.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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