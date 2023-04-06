Состояние энергосистемы, подготовка к зиме и тарифы: разговор с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом
Від етапу, коли енергосистема України пережила перший у своїй історії блекаут до розмов про відновлення експорту електрики до ЄС минуло лише декілька місяців. Проте розслаблятися все ще зарано.
Ймовірно, з початком наступного опалювального сезону росіяни відновлять свої зусилля зі знищення вітчизняної енергосистеми.
Як до цього готується держава? Якою енергосистема вийшла з цього опалювального сезону? Звідки брати гроші для підготовки до наступної зими? І чи буде держава переглядати тарифи?
Про це ми запитали у голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
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