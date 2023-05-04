Сколько российского бизнеса осталось в Украине и что с ним будет дальше?
Попри те, що велика війна триває в Україні вже понад 14 місяців, бізнес, який належить громадянам країни-агресора, продовжує заробляти на українцях чималі статки. Російський бізнес працює навіть у критично важливих секторах економіки, маючи доступ до чутливих даних мільйонів українців.
У 2022 році держава зробила перші кроки у напрямку "дерусифікації" бізнесу. Законодавчі зміни дозволяють уряду конфісковувати російські активи, які надалі зможуть працювати на повоєнне відновлення країни.
Які існують шляхи конфіскації російських активів в Україні і чому цей процес йде так повільно? Про це ми говорили з юридичною радницею Transparency International Ukraine Наталією Січевлюк.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.