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Хроніки економіки

ВВП, инфляция, курс и кредиты. Почему НБУ улучшил макропрогноз и чего там ожидают от экономики?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 3 августа 2023, 17:22

27 липня Національний банк розпочав цикл зниження облікової ставки та оновив свій макроекономічний прогноз. Попри війну та заблокований "зерновий коридор", у регуляторі очікують швидшого росту економіки та повільнішої інфляції. Чи не занадто оптимістичні такі очікування?

Ми запитали про це у одного з авторів макропрогнозу - директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимира Лепушинського. 

У цьому подкасті ми дізналися, яку саме безпекову та воєнну ситуацію НБУ закладає у свої прогнози? Чому банки не кредитують економіку, а натомість заробляють на депозитних сертифікатах Нацбанку? І звісно ж, ми не могли пройти повз тему курсу валют.


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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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ВВП, инфляция, курс и кредиты. Почему НБУ улучшил макропрогноз и чего там ожидают от экономики?
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