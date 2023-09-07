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Хроніки економіки

Более 20 тысяч украинцев нуждаются в протезах. Сколько они стоят и где их брать?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 7 сентября 2023, 19:45

Повномасштабна війна завдала чимало непоправної шкоди здоров'ю не лише військовим, але й цивільним. Як наслідок, тисячі українців потребують встановлення штучних кінцівок. Однак з чого починається цей процес?

На жаль, за останні півтора року попит на протезування в Україні виріс у рази. І хоча щороку у світі з'являється чимало новітніх стартапів, які пропонують багатофункціональні та високотехнологічні протези, вони підходять далеко не усім.

Які основні гравці на ринку протезування? Скільки можуть коштувати сучасні протези? Та чому багато людей не хочуть користуватися своїми штучними кінцівками? Про це ми поговоримо з CEO SuperHumans Ольгою Руднєвою. 

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Более 20 тысяч украинцев нуждаются в протезах. Сколько они стоят и где их брать?
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