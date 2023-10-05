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Хроніки економіки

Нацбанк (при)отпустил доллар. Что будет с курсом дальше?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 5 октября 2023, 18:13

2 жовтня Національний банк України ухвалив рішення про скасування режиму фіксованого курсу долара, який діяв в Україні з 24 лютого 2022 року. Тепер офіційний курс валют змінюватиметься щодня - майже так само, як це було до великої війни.

Відхід від фіксованого курсу відбувається не вперше в історії України. Однак це вперше, коли таке рішення регулятора не призводить до різкої девальвації та валютної кризи.

Поки що Україна не повернулася до ринкового курсоутворення, яке було до війни. За поточного режиму Нацбанк буде погашати майже весь попит на валюту. Що ж тоді буде з доларом? І чи варто закуповувати іноземну валюту?

Про це ми говорили з колишнім головою департаменту фінансової стабільності НБУ, а нині головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталієм Ваврищуком.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Нацбанк (при)отпустил доллар. Что будет с курсом дальше?
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