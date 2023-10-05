Нацбанк (при)отпустил доллар. Что будет с курсом дальше?

2 жовтня Національний банк України ухвалив рішення про скасування режиму фіксованого курсу долара, який діяв в Україні з 24 лютого 2022 року. Тепер офіційний курс валют змінюватиметься щодня - майже так само, як це було до великої війни.

Відхід від фіксованого курсу відбувається не вперше в історії України. Однак це вперше, коли таке рішення регулятора не призводить до різкої девальвації та валютної кризи.

Поки що Україна не повернулася до ринкового курсоутворення, яке було до війни. За поточного режиму Нацбанк буде погашати майже весь попит на валюту. Що ж тоді буде з доларом? І чи варто закуповувати іноземну валюту?

Про це ми говорили з колишнім головою департаменту фінансової стабільності НБУ, а нині головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталієм Ваврищуком.