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Хроніки економіки

План на 50 миллиардов евро: как и когда Украина получит деньги от ЕС?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 9 ноября 2023, 15:02

Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабної війни Україна стала залежною від зовнішнього фінансування. У 2023 році його обсяги надходять відносно стабільно та ритмічно. Однак щодо можливостей профінансувати дефіцит бюджету наступного року у владі наразі впевненості немає.

Чи не найбільше надій уряд покладає на "План України", який передбачає виділення 50 млрд. євро протягом наступних чотирьох років. Кошти надходитимуть не просто так, а в обмін на реформи, перелік яких наразі готують у Кабміні та у самому ЄС.

Яким є "прайс-лист" реформ і наскільки реально отримати європейське фінансування? Про це ми говорили із заступником міністра економіки Олексієм Соболевим.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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План на 50 миллиардов евро: как и когда Украина получит деньги от ЕС?
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