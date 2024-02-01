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Хроніки економіки

Экономика показала свою жизнестойкость, которая останется и в 2024 году - Владислав Рашкован о кризисе, искусственном интеллекте и инфляции

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 1 февраля 2024, 18:11

Вже майже 2 роки Україна перебуває у цілковитій залежності від коштів країн-партнерів. Відтак, сьогодні, як ніколи, для нас важливо, аби світова економіка перебувала у чудовій формі, аби США, ЄС та інші країни мали можливість забезпечувати Україну необхідним ресурсом.

Проте ситуація у світовій економіці наразі дуже неспокійна. Боротьба з високою інфляцією уповільнила темпи економічного зростання до мінімальних значень за останні декілька десятиліть. Штучний інтелект загрожує соціальною нестабільністю. Ця загроза особливо актуальна у 2024-ому, коли світ переживатиме наймасовіші вибори у своїй історії.

Як ці ризики можуть відобразитися на українській економіці? І що буде з економікою світу? Про це ми поговорили із заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Экономика показала свою жизнестойкость, которая останется и в 2024 году - Владислав Рашкован о кризисе, искусственном интеллекте и инфляции
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