Экономика показала свою жизнестойкость, которая останется и в 2024 году - Владислав Рашкован о кризисе, искусственном интеллекте и инфляции
Вже майже 2 роки Україна перебуває у цілковитій залежності від коштів країн-партнерів. Відтак, сьогодні, як ніколи, для нас важливо, аби світова економіка перебувала у чудовій формі, аби США, ЄС та інші країни мали можливість забезпечувати Україну необхідним ресурсом.
Проте ситуація у світовій економіці наразі дуже неспокійна. Боротьба з високою інфляцією уповільнила темпи економічного зростання до мінімальних значень за останні декілька десятиліть. Штучний інтелект загрожує соціальною нестабільністю. Ця загроза особливо актуальна у 2024-ому, коли світ переживатиме наймасовіші вибори у своїй історії.
Як ці ризики можуть відобразитися на українській економіці? І що буде з економікою світу? Про це ми поговорили із заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.