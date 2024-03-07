Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Многомиллиардные долги, пенсии "для избранных" и демографический кризис: какое будущее у пенсионной системы?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 7 марта 2024, 13:43

Ще до початку великої війни українці урядовці відкрито говорили, що молодим людям не варто розраховувати на пенсію від держави. Наразі, через масову міграцію та погіршення демографічної ситуації, стійкість пенсійної системи похитнулася ще більше.

Станом на початок 2024 року середній розмір пенсії в Україні не дотягував до 5,4 тисячі гривень на місяць. Однак це, як то кажуть, "середня температура по палаті". Деяким людям вдається отримувати виплати удесятеро більші. Крім цього, чимало пенсіонерів через суди домоглися перерахунку своїх попередніх пенсій, а загальний борг за такими справами вимірюється десятками мільярдів гривень.

Як державі вдається фінансувати пенсії під час війни? Які проблеми накопичилися у солідарній пенсійній системі і чи має влада бачення, як їх вирішити? Про це ми говорили із першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Многомиллиардные долги, пенсии "для избранных" и демографический кризис: какое будущее у пенсионной системы?
7 марта 2024, 13:43 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Ольга Скрипник: "В Крыму движения сопротивления значительно больше, чем во всей Российской Федерации в целом"
6 марта 2024, 16:15 — Алина Фролова
Свиное сердце, человеческое тело. Решает ли ксенотрансплантация проблему нехватки органов для пересадки?
5 марта 2024, 15:33 — Дмитрий Симонов
Выборы Путина. Почему российский диктатор нуждается в еще большей власти, войне и новых россиянах
4 марта 2024, 15:57 — Алена Куренкова
Как на Крымский полуостров повлияли война и оккупация? Аудиоверсия
3 марта 2024, 12:21 — Рустем Халилов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
2 эпизода
Головна обсерваторія
22 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
205 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
51 эпизод
Хроніки економіки
59 эпизодов
УП. Вголос
44 эпизода
(не)Безпечна Країна
38 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
79 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов