Многомиллиардные долги, пенсии "для избранных" и демографический кризис: какое будущее у пенсионной системы?
Ще до початку великої війни українці урядовці відкрито говорили, що молодим людям не варто розраховувати на пенсію від держави. Наразі, через масову міграцію та погіршення демографічної ситуації, стійкість пенсійної системи похитнулася ще більше.
Станом на початок 2024 року середній розмір пенсії в Україні не дотягував до 5,4 тисячі гривень на місяць. Однак це, як то кажуть, "середня температура по палаті". Деяким людям вдається отримувати виплати удесятеро більші. Крім цього, чимало пенсіонерів через суди домоглися перерахунку своїх попередніх пенсій, а загальний борг за такими справами вимірюється десятками мільярдів гривень.
Як державі вдається фінансувати пенсії під час війни? Які проблеми накопичилися у солідарній пенсійній системі і чи має влада бачення, як їх вирішити? Про це ми говорили із першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак.
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