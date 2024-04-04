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Хроніки економіки

У государства заканчиваются деньги на войну. Пришло время повышать налоги?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 4 апреля 2024, 15:42

Закладених у бюджет на 2024 рік коштів для ведення бойових дій виявилося недостатньо. За словами співрозмовників Економічної правди у парламенті та уряді, додаткова потреба Сил Оборони у коштах наразі становить 400-500 мільярдів гривень. 

Ситуацію ускладнює й те, що Україні заборонено використовувати на військові цілі гроші, які нам надають міжнародні партнери. Тож закривати потреби Оборони державі доведеться виключно за рахунок внутрішнього ресурсу.

Наразі найбільш вірогідним сценарієм того, як уряд буде виходити з бюджетної кризи, є підвищення податків. Проте чи може це принести додаткові доходи? І де державі брати пів трильйона гривень на війну? Про це ми говорили з керівницею Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Юлією Маркуц.

Детальніше про потреби бюджету та шляхи її покриття читайте у публікації "Економічної правди" "Податкова мобілізація. Де влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру?"

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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