Заработать 10% на покупке украинского: как будет работать национальный кэшбэк?
Вже у вересні в Україні стартує програма національного кешбеку. Відповідно до неї держава нараховуватиме 10% від вартості придбаних українських товарів, але не більше 3 тисяч гривень на місяць.
Програма стартує у той час, як уряд намагається перекрити "дірку" у державному бюджеті, розміром 500 мільярдів гривень. Цієї суми не вистачає для того, аби фінансувати потреби оборони вже до кінця поточного року. І саме тому урядовця вже з жовтня планують підвищити військовий збір для фізичних осіб (з 1,5% до 5%) та запровадити такий збір для ФОПів.
Наскільки вчасною є програма кешбеку, на яку лише цьогоріч витратять 3 мільярди гривень? Як взяти у ній участь і на що можна буде витратити зароблені кошти? Про це ми говорили із заступницею міністра економіки України Надією Бігун, яка відповідала за розробку національного кешбеку.
Детальніше про те, як працюватиме кешбек, ви можете прочитати у матеріалі Економічної правди "Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського".
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