Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Налоговая и таможня против бизнеса. Почему не реформируют тех, кто собирает налоги?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Вторник, 1 октября 2024, 12:18

У бізнесу завжди було чимало нарікань як на роботу податкової, так і на роботу митниці. Ці органи завжди у топі переліку найбільш корумпованих в Україні. Зараз держава планує підвищити ставки податків, при цьому ані податкова, ані митниця досі не мають навіть повноцінних керівників.

Про реформу фіскальних органів в Україні говорять вже десятки років. Податкову і митницю то об'єднували в міністерство, то перетворювали на спільну службу і, зрештою, знову роз'єднували. Чи змінилася якість роботи цих органів? І що заважає провести повноцінну реформу?

Про це ми говорили з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, експертом Спілки українських підприємців Мирославом Лабою.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Налоговая и таможня против бизнеса. Почему не реформируют тех, кто собирает налоги?
1 октября 2024, 12:18 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Авантюризм, популизм, игры с Москвой: история фиаско последнего Президента Крыма. Аудиоверсия
29 сентября 2024, 16:52 — Михаил Кригель, Рустем Халилов
Трамписты против Зеленского, оборонные закупки под угрозой и независимый аудит НАБУ – "УП. Чат"
27 сентября 2024, 14:00 — Севгиль Мусаева
Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю
26 сентября 2024, 18:04 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Контроль, фрустрация, прощание: отвечаем на вопросы слушателей подкаста War-life balance
25 сентября 2024, 19:49 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
3 эпизода
УП-2
20 эпизодов
УП. Вголос
64 эпизода
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
3 эпизода
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
229 эпизодов
Хроніки економіки
86 эпизодов
Оборонcast
1 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
48 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов