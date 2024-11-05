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Хроніки економіки

"За" и "против" 1000 гривен от президента

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук, Федор Попадюк — Вторник, 5 ноября 2024, 18:04

25 жовтня у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував видачу 1000 гривень кожному українцю незалежно від віку. Ця ініціатива одразу ж викликала здивування в експертних колах та в уряді, де, як повідомляють співрозмовники ЕП, про неї дізналися як і більшість українців – з відеозвернення.

Чи може держава дозволити собі роздавати гроші під час війни? Який ефект це матиме для економіки? Ми вирішили подебатувати на цю тему та спробувати знайти у ній "плюси" та "мінуси" для економіки та кожного громадянина.

Все, що відомо про "тисячу Зеленського" читайте у публікації "Економічної правди" "Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші".

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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"За" и "против" 1000 гривен от президента
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