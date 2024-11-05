"За" и "против" 1000 гривен от президента

25 жовтня у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував видачу 1000 гривень кожному українцю незалежно від віку. Ця ініціатива одразу ж викликала здивування в експертних колах та в уряді, де, як повідомляють співрозмовники ЕП, про неї дізналися як і більшість українців – з відеозвернення.

Чи може держава дозволити собі роздавати гроші під час війни? Який ефект це матиме для економіки? Ми вирішили подебатувати на цю тему та спробувати знайти у ній "плюси" та "мінуси" для економіки та кожного громадянина.

Все, що відомо про "тисячу Зеленського" читайте у публікації "Економічної правди" "Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші".