Экономика донатов: как благотворительные фонды сотрудничают с бизнесом и дают жизнь новым разработкам
Майже через три роки після початку великої війни обсяги донатів українців на підтримку армії скорочуються. Тож благодійні фонди вже давно почали працювати з великим бізнесом та проводити з ним спільні акції з цільового збору коштів. Наразі ця співпраця може забезпечувати до половини всіх надходжень до благодійних фондів.
Як в межах таких проєктів народжуються нові розробки, що працюють на перемогу? Та яким є портрет типового українця, який донатить на військо? Про це ми говорили з директоркою Департаменту розвитку співпраці та партнерств фонду "Повернись живим" Олександрою Гайворонською.
Ви можете детальніше прочитати про збір ПЖ "Зброєносці" та підтримати цей збір за відповідними посиланнями.
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