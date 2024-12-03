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Хроніки економіки

Экономика донатов: как благотворительные фонды сотрудничают с бизнесом и дают жизнь новым разработкам

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Вторник, 3 декабря 2024, 15:46

Майже через три роки після початку великої війни обсяги донатів українців на підтримку армії скорочуються. Тож благодійні фонди вже давно почали працювати з великим бізнесом та проводити з ним спільні акції з цільового збору коштів. Наразі ця співпраця може забезпечувати до половини всіх надходжень до благодійних фондів.

Як в межах таких проєктів народжуються нові розробки, що працюють на перемогу? Та яким є портрет типового українця, який донатить на військо? Про це ми говорили з директоркою Департаменту розвитку співпраці та партнерств фонду "Повернись живим" Олександрою Гайворонською.

Ви можете детальніше прочитати про збір ПЖ "Зброєносці" та підтримати цей збір за відповідними посиланнями. 

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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