Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Вызовы, неудачи и победы. Чем для украинской экономики запомнился 2024 год?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 7 января 2025, 11:56

Минулий рік був багатим на економічні події для України: від затримки з виділенням американської допомоги, яка зрештою призвела до необхідності підвищувати податки, до щедрих програм роздачі грошей від президента.

Ми вирішили підбити короткі підсумки року та назвати найважливіше рішення та найбільший провал року, а також цифру року. Допоміг нам у цьому виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Вызовы, неудачи и победы. Чем для украинской экономики запомнился 2024 год?
7 января 2025, 11:56 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Александра Экстер. Почему художнице пришлось покинуть киевскую мастерскую и эмигрировать в Париж?
31 декабря 2024, 19:00 — Анна Лодыгина
Итоги 2024 года: скандалы, разочарования, победы – "УП. Чат"
28 декабря 2024, 06:54 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач
Освобождение Сирии: удобный момент для Израиля, усиление Турции, угроза для Ирана
25 декабря 2024, 17:04 — Алина Фролова
Отставка Залужного, Курская операция, Трамп и "быстрый мир" – итоги 2024 года
21 декабря 2024, 17:03 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
УП-2
30 эпизодов
УП. Вголос
68 эпизодов
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
16 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
241 эпизод
Хроніки економіки
98 эпизодов
Оборонcast
5 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
55 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов