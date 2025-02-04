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Хроніки економіки

Укрпочта превратится в банк. Зачем это и откуда возьмутся деньги?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 4 февраля 2025, 16:30

28 січня Кабінет міністрів передав акції конфіскованого у росіян PINbank з Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад. Надалі їх передадуть державній Укрпошті, аби та створила перший в Україні поштовий банк.

До створення банку голова Укрпошти Ігор Смілянський йшов довгих 8 років. Більшу частину цього шляху це рішення "бракували" у Національному банку. Проте тепер голова держкомпанії зможе почати говорити з регулятором "зі сторони сили".

Ми запитали у Смілянського, навіщо йому банк та звідки у збиткової Укрпошти візьмуться гроші на докапіталізацію установи та налагодження фінансових процесів.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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