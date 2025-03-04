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Хроніки економіки

Какие полезные ископаемые есть в Украине?

Николай Максимчук, Анастасия Дячкина — Вторник, 4 марта 2025, 17:15

28 лютого весь світ пильно слідкував за переговорами президентів України та США. Однак сталося не так, як гадалося. Американський президент відмовився від подальших переговорів, а Володимир Зеленський був змушений поїхати з Білого дому.

Наслідком того, що відбулося у Сполучених Штатах, стала зірвана угода про корисні копалини, на підписанні якої так активно наполягав Дональд Трамп. 

А що ж з наявністю в Україні тих ресурсів, які хочуть видобувати американці спільно з українцями? Про це ми поговорили із  Данилом Лубкіним, співзасновником стартапу Beholder, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Какие полезные ископаемые есть в Украине?
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