Как Украине выйти из демографического кризиса?
Після початку великої війни демографічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Мільйони людей працездатного віку та дітей вимушені були виїхати за кордон або ж залишилися на тимчасово окупованих територіях, народжуваність стрімко впала, а передчасна смертність навпаки зросла.
В уряді почали задумуватися над тим, як розв'язувати накопичені проблеми та розробили демографічну стратегію. Як там збираються повертати українців з-за кордону, стимулювати народжуваність та залучати на ринок праці мігрантів з інших країн? Про це ми говорили із заступницею міністра соціальної політики Дарією Марчак.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.