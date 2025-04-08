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Хроніки економіки

Как пошлины Трампа повлияют на Украину?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 8 апреля 2025, 18:14

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив "Днем визволення", розпочавши торгівельну війну проти всього світу. Мита не оминули й Україну, яка минулого року експортувала до Штатів товарів на 870 млн дол.

Як торгівельна війна Трампа вплине на український бізнес? Чи зможуть наші експортери знайти альтернативні ринки збуту? Які з українських компаній виграють від мит? І для чого США взагалі розпочали торгівельну війну? Про це все ми говорили із заступником міністра економіки, торговим представником України Тарасом Качкою.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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