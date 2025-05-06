Почему подорожала автогражданка?
Від початку 2025 року вартість поліса страхування цивільно-правової відповідальності зросла в середньому у 2-2,5 рази. Усе через ухвалення нового закону, який наближає правила страхування в Україні до норм, які діють у ЄС.
Старе законодавство про автоцивілку вже морально застаріле і не завжди працювало на користь водіїв, які потрапили у ДТП. Новий закон передбачає збільшення страхової суми, зникнення франшизи, запровадження прямого врегулювання та багато інших новацій.
Чи вартують зміни підвищення ціни? Про це ми говорили з генеральним директором Моторно-транспортного страхового бюро України Олександром Берназюком. Цей подкаст можна слухати на швидкості х1,5.
Детальніше про нове законодавство у сфері автоцивілки читайте у публікації на ЕП "Більші страхові суми, вищі ціни та пряме врегулювання: як зміняться умови "автоцивілки" в Україні".
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.