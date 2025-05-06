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Хроніки економіки

Почему подорожала автогражданка?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 6 мая 2025, 17:00

Від початку 2025 року вартість поліса страхування цивільно-правової відповідальності зросла в середньому у 2-2,5 рази. Усе через ухвалення нового закону, який наближає правила страхування в Україні до норм, які діють у ЄС.

Старе законодавство про автоцивілку вже морально застаріле і не завжди працювало на користь водіїв, які потрапили у ДТП. Новий закон передбачає збільшення страхової суми, зникнення франшизи, запровадження прямого врегулювання та багато інших новацій.

Чи вартують зміни підвищення ціни? Про це ми говорили з генеральним директором Моторно-транспортного страхового бюро України Олександром Берназюком. Цей подкаст можна слухати на швидкості х1,5.

Детальніше про нове законодавство у сфері автоцивілки читайте у публікації на ЕП "Більші страхові суми, вищі ціни та пряме врегулювання: як зміняться умови "автоцивілки" в Україні".

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Почему подорожала автогражданка?
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