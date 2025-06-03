Почему Украине снова не хватает денег и будет ли новое повышение налогов?
У бюджеті знову "дірка": 400 млрд грн не вистачає для фінансування оборонних потреб вже цього року. Торік ситуація була аналогічна, а для розв'язання проблеми владі довелося йти на підвищення податків. Чи повториться такий сценарій у 2025 році? Та звідки брати гроші у 2026-ому?
Про це ми говорили зі старшим економістом Центру економічної стратегії Юрієм Гайдаєм.
Детальніше про проблеми з бюджетом читайте у публікації Ярослава Вінокурова "Євросоюз допоможе? Звідки Україна візьме трильйон гривень на війну".
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.