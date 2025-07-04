Зачем депутаты хотят создать "Defence.City" и будут ли повышать налоги?
Група народних депутатів, серед яких голова податкового комітету Данило Гетманцев, зареєстрували законопроєкти про створення спеціального економічного режиму для оборонної промисловості – "Defence.City".
Серед них – зміни до Кримінального кодексу, які можуть амністувати оборонні підприємства від будь-якої відповідальності.
Ми запитали в Данила Гетманцева, для чого потрібна така амністія та чи не несе вона корупційних ризиків. Також ми спитали, чому військовослужбовцям скасовують кредитні ліміти та чи планує влада вчергове підвищувати податки.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.