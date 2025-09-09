Все разделы
От веб-камеры с лазерной указательницей до перевода "речи" домашних животных: история Petcube

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 9 сентября 2025, 18:41

Расходы человечества на содержание домашних животных растут из года в год во всем мире. И Украина не стала исключением из этого тренда даже во время большой войны. Сегодня это многомиллиардный рынок, который не ограничивается питанием или ветеринарными препаратами, а уже давно перешел в категорию аксессуаров и гаджетов.

Как развивается этот рынок и помогут ли новейшие технологии понять "язык" домашних животных? Об этом мы говорили с соучредителем компании Petcube Андреем Кленом. Кроме того, мы спросили его об истории его бизнеса, почему компания вышла на украинский рынок только после начала большой войны и куда будет двигаться рынок ухода за питомцами.

Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

