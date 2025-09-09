От веб-камеры с лазерной указательницей до перевода "речи" домашних животных: история Petcube

Расходы человечества на содержание домашних животных растут из года в год во всем мире. И Украина не стала исключением из этого тренда даже во время большой войны. Сегодня это многомиллиардный рынок, который не ограничивается питанием или ветеринарными препаратами, а уже давно перешел в категорию аксессуаров и гаджетов.

Как развивается этот рынок и помогут ли новейшие технологии понять "язык" домашних животных? Об этом мы говорили с соучредителем компании Petcube Андреем Кленом. Кроме того, мы спросили его об истории его бизнеса, почему компания вышла на украинский рынок только после начала большой войны и куда будет двигаться рынок ухода за питомцами.

Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: