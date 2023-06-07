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Головна обсерваторія

Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине

Дмитрий Симонов — Среда, 7 июня 2023, 11:23

Всього три роки тому в Україні та світі не було важливіших тем, ніж пандемія Covid-19. Сьогодні про цю хворобу майже ніхто не говорить, якщо не брати до уваги фахівців.

Очевидне пояснення полягає в тому, що минулого року в Україні почалася повномасштабна війна. Вона затьмарила навіть таку зовсім непересічну катастрофу, як пандемія раніше невідомого інфекційного захворювання.

Друга, значно більш оптимістична причина полягає в тому, що ще до початку повномасштабної війни пандемія стала вже не такою страшною. Головним чином тому, що науковці створили вакцини і терапевтичні препарати для боротьби з Covid-19.

Нова коронавірусна інфекція з'явилася в 2019-му році, а перші вакцини були схвалені вже в кінці наступного року. Сьогодні їх стільки є різних, що на руках давно не вистачає пальців, аби порахувати всі.

Для боротьби з коронавірусною інфекцією були створені перші в історії вакцини на основі РНК-технології. Але цю технологію можна використати для того, щоб створити вакцини проти інших хвороб, проти яких хорошого захисту досі не існує.

Про перспективи і можливості, які відкрила пандемія коронавірусної інфекції, в черговому випуску "Головної обсерваторії" ми поговоримо з Іваном Кондратовим, старшим науковим співробітником Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України та головою відділу медичної хімії компанії ЄНАМІН.

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
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Головна обсерваторія

"Головна обсерватория" – это научно-популярный подкаст.

В нем мы говорим о том, как устроен наш мир: живая природа, звезды, материя, древние общества и т.д.

Рассказываем о том, как люди узнают о том, как устроен мир. Такие люди – астрономы, генетики, экологи, археологи и другие являются гостями нашей обсерватории и нашими проводниками в мир науки.

Мы также говорим о том, зачем нам знать, как устроен мир.

Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что это невероятно интересно – разбираться, как "все это работает". Но иногда еще очень полезно, ведь наука – это не только приключение, но и большая сила.

Автор и ведущий подкаста – Дмитрий Симонов. Он не биолог, не физик, не химик и не астроном. Он научный журналист, который вместе с вами очень хочет разобраться в том, как все это вокруг устроено, как его можно изменить или "починить", а когда лучше просто наблюдать, но не трогать руками.

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