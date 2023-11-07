Динозавры отдыхают. О чем рассказывают скелеты и отпечатки животных в центре Киева
"Скелет у шафі" – це якась таємниця, при чому, не дуже приємна. Але цього разу "Головна обсерваторія" відвідала місце, де "скелети у шафах" рахуються на сотні. Попри те, що таємниць тут – хоч греблю гати, місце дуже приємне. Особливо, якщо вас цікавить історія життя на Землі.
Це палеонтологічний відділ Національного науково-природничого музею НАН України, де ми зустрілися з палеонтологом, провідним науковим співробітником музею Леонідом Горобцем. І поговорили:
- про те, чому печерний ведмідь – зовсім не наш бурий ведмідь, який оселився в печері, а інша тварина з іншою поведінкою, яка виявилася фатальною для його виду;
- про те, чому в давнього слона динотерія один бивень завжди був коротшим за інший;
- про те, чому в черепа волохатого носорога один ріг несправжній (інший все ж справжній і ось це вже дійсно дивно);
- про те, як в музеї опинився скелет морської корови та чому скелети сучасних китів зберігаються саме в палеонтологічному відділі, а не зоологічному, разом з іншими сучасними тваринами;
а також послухали, як звучать кістки мамонта та дізналися, чому потрібно хоч іноді дивитися вище вітрин. Звісно, суперзірки цієї програми – динозаври. Їх на території України не було (майже), але навіть попри це їхні рештки в музеї можна побачити.
Головна обсерваторія
"Головна обсерватория" – это научно-популярный подкаст.
В нем мы говорим о том, как устроен наш мир: живая природа, звезды, материя, древние общества и т.д.
Рассказываем о том, как люди узнают о том, как устроен мир. Такие люди – астрономы, генетики, экологи, археологи и другие являются гостями нашей обсерватории и нашими проводниками в мир науки.
Мы также говорим о том, зачем нам знать, как устроен мир.
Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что это невероятно интересно – разбираться, как "все это работает". Но иногда еще очень полезно, ведь наука – это не только приключение, но и большая сила.
Автор и ведущий подкаста – Дмитрий Симонов. Он не биолог, не физик, не химик и не астроном. Он научный журналист, который вместе с вами очень хочет разобраться в том, как все это вокруг устроено, как его можно изменить или "починить", а когда лучше просто наблюдать, но не трогать руками.