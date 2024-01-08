Космический Новый год. Как 2024-й встретили на Марсе, на Луне и за орбитой Нептуна
Рівно пів століття тому вперше в історії люди зустріли Новий рік за межами Землі. Така нагода випала трьом членам екіпажу американської космічної станції "Скайлеб-4".
А впродовж останніх понад двох десятиліть щороку хтось із людей обов'язково зустрічає Новий рік у космосі. Це тому, що Міжнародна космічна станція ніколи не буває порожньою, отже, в новорічну ніч на її борту теж хтось обов'язково є. Тому, хочеш чи ні – мусиш зустрічати 1-е січня у космосі. А останніми роками до цієї "традиції" доєдналися ще й китайські астронавти на своїй станції "Тяньгун".
Ми в "Головні обсерваторії" вирішили дослідити цю тему, але не обмежуватися людським досвідом зустрічі 2024-го року, а подивитися, як це роблять різноманітні роботи й дослідницькі станції в різних куточках нашої Сонячної системи.
Наша подорож почалася з Місяця, де ми побачили багато цікавого, але нікого й нічого спроможного активно зустріти 2024-ий рік. Потім завітали до Марсу зі значно кращим результатом і перевірили деякі інші планети та їхні супутники.
А на завершення – подолали відстань у 22 світлові години, щоб побачити космічний апарат, який зустрів свій вже 46 Новий рік у космосі, поки намагався втекти з нашої Сонячної системи. І заразом послухали послання до представників позаземних цивілізацій, яке він несе не борту.
Все, що ви почуєте у цьому випуску "Головної обсерваторії" – чиста правда. Та не варто ставитися до неї занадто серйозно.
Головна обсерваторія
"Головна обсерватория" – это научно-популярный подкаст.
В нем мы говорим о том, как устроен наш мир: живая природа, звезды, материя, древние общества и т.д.
Рассказываем о том, как люди узнают о том, как устроен мир. Такие люди – астрономы, генетики, экологи, археологи и другие являются гостями нашей обсерватории и нашими проводниками в мир науки.
Мы также говорим о том, зачем нам знать, как устроен мир.
Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что это невероятно интересно – разбираться, как "все это работает". Но иногда еще очень полезно, ведь наука – это не только приключение, но и большая сила.
Автор и ведущий подкаста – Дмитрий Симонов. Он не биолог, не физик, не химик и не астроном. Он научный журналист, который вместе с вами очень хочет разобраться в том, как все это вокруг устроено, как его можно изменить или "починить", а когда лучше просто наблюдать, но не трогать руками.