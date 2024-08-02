Как помочь собакам, страдающим от войны?
В момент початку повномасштабного вторгнення люди мали хоч якусь свободу вибору – навіть тоді, коли обирати доводилось між поганим та гіршим. Єдині, хто не мав та досі не має ніякого вибору – це тварини, які, окрім вибору, позбавлені й голосу.
Через війну багато собак втратили своїх опікунів, свої домівки, пережили фізичний та психологічний біль і опинилися у притулках, які перевантажені тією кількістю собак, яких волонтери привозять з зони бойових дій.
У новому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" ми хочемо поговорити про собак, які потерпають від війни, про людей, які допомагають цим собакам, про те, з чим стикаються притулки, де найчастіше опиняються собаки без родини, та про те, як особисто ви можете допомогти тваринам, які вимушені покладатися тільки на нашу з вами допомогу.
Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.
Над подкастом працювали:
Голос: Наталка Бушковська
Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський
Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук
Лапы, уши, хвост
"Лапы, уши, хвост" - это подкаст о собаках и для собак, который Украинская правда делает вместе с компанией "Kormotech".
Почему для собак, ведь собаки не смогут его послушать? Потому что именно от людей и их отношения к животным, зависело и зависит, насколько хорошо себя будут чувствовать наши четвероногие друзья.
В этом небольшом подкасте мы хотим рассказать о том, как так получилось, что собаки стали нашими друзьями, как мы прямо сейчас превращаемся из владельцев собак в их опекунов. А также о том, что нужно знать о собаках и уходе за ними, чтобы ваша совместная жизнь была комфортной, а также о том, с чем сталкиваются собаки в условиях войны, и как им можно помочь.
Обязательно подпишитесь на подкаст "Лапы, уши, хвост" на всех платформах и поделитесь им с вашими близкими, которые также любят собак.